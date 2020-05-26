  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Otomobille askeri tugaya girdi

Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil askeri kışlanın duvarını yıkıp içeriye daldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 01:17:00 -
Otomobille askeri tugaya girdi

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aydın'da Söke-Milas Karayolu Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Aydın'dan Didim yönüne giden Halil Efe Güzelses yönetimindeki 34 EV 5721 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak 11'inci Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığının duvarına çarparak içeriye girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan Güzelses, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı