Otomobiliyle apartmanın girişine dalıp olay yerinden kaçtı Antalya yolunda kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın girişine daldı.

Antalya yolunda kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın girişine daldı. Kazanın ardından Sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, dün gece saatlerinde Denizli-Antalya Karayolu Bağbaşı mevkisinde meydana geldi. 20 D 3335 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip bir apartmanın girişine uçtu. Sürücü olay yerinden firar ederken, apartman sakinleri gürültüyle olay yerine koştu. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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