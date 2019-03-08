0553 313 94 23

Otomobilini bıraktı, seçim çalışmasına halk otobüsü ile gitti

AK Parti Kdz.

08 Mart 2019 Cuma 16:26
Otomobilini bıraktı, seçim çalışmasına halk otobüsü ile gitti

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Kavaklık Mahallesi’nde düzenlenen seçim programına şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü ile gitti. İlk defa bir başkan adayı halk otobüsünde gören yolcular şaşkınlık yaşarken, kendisini tebrik etti.


AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Belediye Meclis Üyesi Adayları Atalay Göktepe ve Kürşat Yağız ile partisinin Kavaklık Mahallesi’nde düzenlediği seçim programına otomobiliyle gitmek yerine halk otobüsüyle gitmeyi tercih etti. Kartını okutup halk otobüsüne binen Şahin bir süre kalkış saatini bekledi. Kepez Mahallesi’ne giden halk otobüsünde Şahin yolculuk boyunca öğrenciler, kadınlar ve işten çıkıp evine gitmeye çalışan vatandaşlarla sohbet etti, şikayetlerini dinledi. Kendisine yer gösterilmesine rağmen oturmayarak ayakta yolculuk yapan Şahin’e vatandaşlarda sıcak ilgi gösterdi. İlk defa bir belediye başkan adayını halk otobüsünde gören vatandaşlar ise “İlk defa bir halk otobüsünde belediye başkan adayı ile karşılaşıyoruz. Bizlerin yaşadığı sorunları buraya gelerek dinliyorsunuz, bizimle sohbet ediyorsunuz. Sizi gerçekten tebrik ediyoruz” dedi.


Kendisiyle yolculuk sırasında sohbet eden ve sıcak ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Şahin ise şunları söyledi; “Kavaklık Mahallesi’nde bir seçim programımız vardı. Oraya halk otobüsüyle gidelim istedik. Yolculuk sırasında hem sohbet ettik, hem de vatandaşlarımızın bizden beklentilerini dinledim. Ben belediye başkanı olduğum zaman da hep halkın içerisinde olacağım. Ben makama kapanıp, sürekli toplantılar yapıp halktan kopuk bir başkan olmayacağım. Belediye başkanı olduğumda da beni bir gün Kepez otobüsünde, bir sabah Kıyıcak otobüsünde, bir sabah işçi servisinde, takside, pazarda, çarşıda kısacası her yerde göreceksiniz. Böylelikle herkesin derdini, sıkıntısını bizzat göreceğim. Sürekli makam odasında oturan, her yere makam aracıyla giden bir belediye başkanı olmayacağım.”


Başkan Şahin yolculuk sonrası Kavaklık Mahallesi Tahta Köprü durağında meclis üyesi adayları ile birlikte otobüsten inip seçim programı düzenlenen yere geçti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    2. Türkiye’nin yeni Canberra Büyükelçisi,..
    3. Sözlü: "5 milyar dolarlık yatırımı..
    4. Kayseri polisinden ’Şafak’ operasyonu
    5. Trabzon'da "Karadeniz Kariyer Fuarı"..
    6. Bakan Albayrak, Sarıyer’de esnaf..
    7. Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar..
    8. Engellilerden Kadınlar Günü etkinliği
    9. Erzurum Ticaret Borsasını Kariyer..
    10. Roma Kulübü, Monchi'yi görevden aldı
    11. Minik Melek Naz Kayseri'de sağlığına..
    12. Bakan Pakdemirli, 10. Milas Tarım..
    13. Premier Lig’de şubat ayının futbolcusu..
    14. Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli..
    15. Ağrı Barosu’ndan ‘8 Mart Dünya..
    16. Suriyeli tutsak kadınlar için bir..
    17. "FETÖ'cüler o kadar sırnaşıklardı ki..
    18. Türkiye Girişimci Kadın Buluşması
    19. MHP’li Depboylu: "Kazandığımız..
    20. Sıcak gözlemeler Başkan Türel’den
    21. Bartın’da kaldırımlar yenileniyor
    22. Bakan Soylu: "Türkiye’de 299 belediye..
    23. Analig Sutopu Müsabakaları Açılış..
    24. Sarcan: "Mücadele günüdür"
    25. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    26. "Visit İstanbul" projesi
    27. Emniyet müdürlüğü kadınları unutmadı
    28. Başkan Erdoğan: Biz milletimizle..
    29. Meram Belediyesporlu Şeyma İyiel,..
    30. Hastanedeki refakatçi kadınlara canlı..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti