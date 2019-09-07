0553 313 94 23

Otomobilin LPG deposunda 20 kilo eroin bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin LPG deposunda 20 kilo 454 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:33
Otomobilin LPG deposunda 20 kilo eroin bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin LPG deposunda 20 kilo 454 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Hakkari-Van kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik madde arama köpeği "Lina"nın katılımıyla yapılan aramada, aracın LPGdeposuna zulalanmış 40 paket halinde 20 kilo 454 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adlimakamlarca tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:33
  1. Van'ın Başkale ilçesi
  2. Hakkari-Van kara yolu
  3. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevliler
  4. uyuşturucu madde ticareti
  5. nakli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Migren tedavisinde kişiye özel yaklaşım
    1. Migren tedavisinde kişiye özel yaklaşım
    2. Okul çantalarının ağır olması..
    3. FloralFest kapılarını ziyaretçilere..
    4. Antalya'da sosyal medya üzerinden..
    5. Taksiciler taksimetre ayarı için..
    6. Kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye..
    7. AK Partili isimden, kıyım yapacağı..
    8. Mardin’den acı haber: Özel Harekat..
    9. Başkan Yücel zabıtalarla bir araya..
    10. Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi
    11. 526 yıllık tarihi cami restore..
    12. Şehit Taha Uluçay için mevlit okundu
    13. İzmir’de cinayet zanlısı baba ile 2..
    14. TESOB WhatsApp hattıyla turizmde..
    15. Düzce'de kedi köpek dehşeti! Onlarca..
    16. Süper hızlı kablosuz şarj özelliği..
    17. AK Parti'den CHP'ye 'Diyarbakır..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de
    19. Harcadıkça kazandıran kampanya
    20. Kayyım kararı sonrası çark etti:..
    21. “7’den 70’e seninleyiz” yazılı..
    22. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    23. Çorlu’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    24. Düzce’de 46 kişiyi kedi ve köpek ısırdı
    25. Fenerbahçe, Alanyaspor maçı..
    26. AK Parti Genel Sekreteri Şahin:..
    27. Yaban ördekleri yavrularını Kars..
    28. Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’nin..
    29. Başkan Şahin’den Arı Yetiştiricileri..
    30. HDP'den Canan Kaftancıoğlu'na destek..
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...