Otomobilin içinde kanlı infaz! 1 ölü, 1 yaralı
Tokat Merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde İnan Genç isimli vatandaş, aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.10 Haziran 2019 Pazartesi 18:44
Tokat'ta aracında silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde İnan Genç (36), aracı ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.
Genç, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan K.K. (22) ayağından yaralandı.
Yaralı, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Genç'i vuranın M.G. (32) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan M.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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