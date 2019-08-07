Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Antalya’nın Manavgat ilçesindeotomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeotomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa A.’nın kullandığı 07 EF 220 plakalı otomobil, Ilıca-Kumköy kavşağında akaryakıt istasyonu önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Emine Kocabaş isimli yayaya çarptı.

Kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, yayaya çarptıktan 10-15 metre ileride durabilirken, ağır yaralanan Emine Kocabaş, ambulansla Side’de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kocabaş, Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi.

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