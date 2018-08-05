Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, ilçenin Direkli Mahallesi'nde sokakta oynayan Suriyeli Ahmet Salih'e (7) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun cesedi, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suriyeli Ahmet'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.