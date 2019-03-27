Otomobilin çarptığı genç kadın yaralandı Şanlıurfa'nın Rabia Meydanında bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına çarptı. 23 yaşındaki genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı.



Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Mahallesi’ndeki Rabia Meydanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 06 MSJ 22 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Pınar Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Pınar Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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