Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Haşim Yıldırım (46) idaresindeki 16 AC 0348 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay Özkan'a (12) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Özkan, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Berkay Özkan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Yıldırım ise gözaltına alındı.