  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-26 18:48:38 -
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Haşim Yıldırım (46) idaresindeki 16 AC 0348 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay Özkan'a (12) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Özkan, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Berkay Özkan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Yıldırım ise gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı