Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı Sinop’un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Boyabat Köprübaşı mevkisinde yolun karşısına geçmekte olan bisikletli 6 yaşındaki Cihan K.’ya, 41 ABV 173 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, vatandaşlar tarafından yoldan alındı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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