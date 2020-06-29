Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet süren 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kenan D'nin kullandığı 42 ABF 928 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi Hastane yolunda, bisikletli Kaan Gören'e çarptı.
Kazada yaralanan Gören, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaan Gören, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Kenan D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.