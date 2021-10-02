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Yerel Otomobilin çarptığı 3 kişi öldü
Yerel

Otomobilin çarptığı 3 kişi öldü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 06:59:00 -
Otomobilin çarptığı 3 kişi öldü

Gaziosmanpaşa'da M.Ş. idaresindeki 34 KL 5439 plakalı otomobil, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.A, S.A. ve H.K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.A. olay yerinde, S.A. ve H.K. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

Otomobil sürücüsü M.Ş, gözaltına alındı.

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