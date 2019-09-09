0553 313 94 23

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Aksu ilçesinde yol kenarında dinlenirken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:15
Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Aksu ilçesinde yol kenarında dinlenirken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.30 sırasında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Bulvarı üzerinde meydana geldi.Bulvar yakınında küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Mustafa İpek (66), yorulunca dinlenmek için yol kenarındaki kaldırım taşına oturdu. Bu esnada Mustafa İpek’e sürücüsü öğrenilemeyen 07 VS 403 plakalı otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle İpek, otluk alana savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İpek’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından İpek’in cenazesi kızları, oğulları ve yakınlarının son bakışları arasında morgdan alındı. Mustafa İpek’in cenazesi Aksu ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.


Öte yandan polis kaza yerinden kaçan sürücümün yakalanması için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    09.09.2019’da ’evet’ dediler
    1. 09.09.2019’da ’evet’ dediler
    2. Aşure günü yapılması gereken ibadetler..
    3. Kerbela’da şehit edilen Hazreti..
    4. Üzerine yük asansörü düşen işçi..
    5. Galatasaray, Kasımpaşa maçının..
    6. Suya düşen otizmli çocuk hayatını..
    7. Başkan Altay: “Gençlerimiz Türkiye’yi..
    8. Küçükçekmece’de yeni eğitim öğretim..
    9. BM'den İklim değişikliği uyarısı
    10. Kamil Karabörk kimdir? Hatay Emniyet..
    11. "Anaların eylemi Anadolu'nun umududur"
    12. Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde..
    13. Sultangazi'de sahte içki operasyonu!
    14. Edenred Türkiye Kadın Yelken..
    15. Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
    16. Başkan Arısoy, Haluk Ündeğer..
    17. Van deprem son dakika kaç şiddetinde..
    18. Hulusi Akar Bulvarına yaya ve bisiklet..
    19. Şuurlu öğretmenlerden MEB’e çağrı:..
    20. İHH'den Suriye'de çocuk şenliği
    21. Üsküdar’da dev kazanlarda aşureler..
    22. Köye özel toprakla mayalanan pekmez..
    23. D-650 karayolunda tır devrildi, trafik..
    24. British Airways pilotları grevde, 2..
    25. Kars’ta sendikadan üyelerine indirim..
    26. Kepez’de 09.09.19 yoğunluğu
    27. Dilovası yüzme havuzunun dış cephesi..
    28. HDP önünde eylem yapan ailelere..
    29. CHP’nin Kuruluşunun 96. yıl dönümü..
    30. Afad-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!