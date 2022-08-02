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Yerel Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli öldü
Yerel

Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli öldü

Adana'da Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 04:12:00 -
Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli öldü

Kaza, gece saatlerinde TAG otoyolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 EMG 73 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Muhammet İsmail Muyan'ın kullandığı 01 FEH 74 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Muyan kaza yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Muyan'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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