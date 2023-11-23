  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AB'den ambalaj atıklarını azaltacak! Hakkında flaş karar! Ülke yasal düzenleme için bir adım daha!

Bu sözlerin sahibi hangi başbakan? 'Şimdi anladım ki bu eşşeoğlueşekmiş hayatın hakimi'

Ali Karahasanoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: "Mahkemeye gel, hakimin karşısında yemin et!"

Başkan Erdoğan İBB adayı sorusuna yanıt verdi! İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adayları...

Zam üstüne zam! İstanbul'da suya da zam yapıldı! ‘Her şey çok güzel olacak’ dediğin bu muydu Ekrem?

Ateşkes arefesinde bebek katliamı sürüyor!

BAYKAR'dan hard disk çalan stajyer hakkında son dakika kararı

Selçuk Bayraktar'dan TB3'ün rakibi Mojave SİHA ile ilgili olay yorum: Geçen havalandı ama...

Geri sayım başlıyor! İşte asgari ücrette tek zam senaryosu

Başkan Erdoğan dünyaya seslendi: Tahammül sınırı aşıldı
Yaşam Otomobili seyir halindeyken alev alev yandı
Yaşam

Otomobili seyir halindeyken alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2023-11-23 03:34:00 -
Otomobili seyir halindeyken alev alev yandı

Bayrampaşa’da O-3 Bağlantı Yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Bayrampaşa O-3 Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa’dan Aksaray istikametinde seyir halinde olan 34 ESF 219 plakalı otomobilde dumanların çıktığını fark eden sürücü, otomobili sağ şeride çekerek yanındaki yolcuyla birlikte otomobilden indi. Motor kısmında başlayan yangın büyüyerek otomobili sararken sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile kısa sürede müdahale etti. Alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında sürücü ve yanında bulunan bir kişi yara almadan kurtulurken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik tek şeritten ilerlerken kısa süreli trafik oluştu.

Kızı ve bir arkadaşının kına gecesi eğlencesinden dönerken otomobilin yandığını söyleyen Nuri Bayraktar,
“Çocuklar kına gecesi programı vardı. Oradan gelirken araba teklemiş, sağa çekmişler, araba alev almış. Yaralı yok, kimsede bir şey yok çok şükür. Araçta iki kişi vardı. Kızım beni aradı, geldim ben de iş yerim yakındı. İhbarı beklemeden gelmişler, müdahale etmişler. Bakımını yeni yaptırmıştık, muayeneye gitmişti zaten” dedi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23