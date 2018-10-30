Otomobile arkadan çarptı: 1 kişi yaralı

Kaza gece saatlerinde Alaplı İncivez mevkinde meydana geldi. Ereğli istikametinden Alaplı istikametine giden Samet Ç.(26) idaresindeki 81 KH 288 plakalı Otomobil, Alaplı girişine yaklaştığında bir başka aracın önüne manevra yapması sonucunda yolda aniden fren yaptı. Bu esnada Fevzi Ç. idaresindeki 67 SG 970 plakalı Otomobil ani fren yapan araca arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Fevzi Ç., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kurtarıldı. Hurdaya dönen otomobilden şans eseri hafif yaralanmalarla kurtulan Samet Ç. 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen Alaplı yolunda kısa bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.