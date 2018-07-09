Otomobilde umut yaz kampanyalarında

Türkiye’de 2018’in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 9,82 azalarak 275 bin 870, hafif ticari araç satışları ise yüzde 18,64 gerileyerek 77 bin 478 olarak gerçekleşti. Pazardaki daralmaya karşı markalar, temmuz ayında aralarında hurda teşvikine ek olarak gerçekleştirdikleri indirim veya 40 bin liraya kadar 15 ay vadeli faizsiz finansman imkanının da yer aldığı kampanyalar hazırladı.

Renault: Temmuz ayında hurda araç teşvikine ek olarak Symbol’de 7 bin lira, Clio ve Kangoo’da ise 5 bin liralık indirim sağlıyor. Clio HB modeline, hurda teşvikiyle 60 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Dacia; Hurda teşvikine ek olarak Sandero ve Dokker alımlarında 5 bin liralık indirim sağlanıyor. Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 49 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Dacia’nın hafif ticari araç modeli Dokker’da maksimum 30 bin lira kredi ve 15 aya varan vadeli yüzde sıfır faiz imkanı da bulunuyor.

Hyundai; Temmuz ayında 7 bin 500 liraya varan indirimin yanı sıra 10 bin liraya varan hurda indirimden oluşan bir kampanya yer alıyor. 7 bin 500 lira tutarındaki indirim yalnızca 2018 model yılı Tucson 1.6 GDi Elite (otomatik) ve Tucson 1.6 T-GDi Elite Plus 4x4 (otomatik) versiyonlarında uygulanıyor.

Toyota: Toyota C-HR, Yaris, Auris ve Corolla 10 bin liraya varan hurda teşvikinden yararlanılabiliyor. C-HR’de indirim 23 bin 150 liraya varırken 50 bin lira 12 ay kredi imkanı da sağlanıyor.

Honda: Hurda teşviki avantajının yanı sıra Civic Sedan ve Civic Hatchback’ler için temmuz ayında 20 bin liraya 12 ay faizsiz finansman sunuluyor.

Kia: Binek modellerinde 15 bin liraya 15 aya kadar sıfır faiz uyguluyor. Marka temmuz ayına özel Cerato modelinde 5 bin liraya, Soul modelinde ise 2 bin 500 liraya kadar indirim yapıyor.