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Otomobilde mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk cam kırılarak kurtarıldı

Antalya’da babası tarafından kontağı üzerinde bırakılan otomobilin kapılarının kitlenmesi üzerine araçta mahsur kalan 3 yaşındaki Iraklı çocuk, itfaiye ekiplerince aracın camları kırılarak kurtarıldı.

08 Eylül 2019 Pazar 15:01
Otomobilde mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk cam kırılarak kurtarıldı

Antalya’da babası tarafından kontağı üzerinde bırakılan otomobilin kapılarının kitlenmesi üzerine araçta mahsur kalan 3 yaşındaki Iraklı çocuk, itfaiye ekiplerince aracın camları kırılarak kurtarıldı. Oldukça korktuğu gözlenen küçük çocuk, kendisini araçtan çıkaran polisin kucağından uzun süre inmedi.


Olay, Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde saat 13.00’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otele uğramak için 07 FJP 48 plakalı otomobilini cadde üzerine park eden Irak vatandaşı Ali Agma, 3 yaşındaki oğlu İlyas Agma’yı ön koltukta bıraktı. Baba Ali Agma’nın kontağı araç üzerinde bırakmasının ardından otomobilin kapıları otomatik olarak kilitlendi. Babasının uzun süre geri dönmemesi üzerine ağlamaya başlayan küçük çocuğu çevredekiler fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine baba Ali Agma da geldi. İtfaiye ekiplerinin camı kırması üzerine kapı açılarak küçük çocuk araçtan polis tarafından alındı. Oldukça korktuğu gözlenen küçük İlyas, olan biteni şaşkın gözlerle izlerken uzun süre polis amcasının kucağından inmedi.


Polise teşekkür eden Ali Agma, oğlunu aldıktan sonra aracıyla olay yerinden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:01
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