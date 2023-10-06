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Yerel Otomobilde 199 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Yerel

Otomobilde 199 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-06 17:05:00 -
Otomobilde 199 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada paketlenmiş halde ruhsatsız 199 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada paketlenmiş halde ruhsatsız 199 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları yol denetimde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada paketlenmiş halde ruhsatsız 199 tabanca ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.O. ve yanındaki kadınlar E.O. ve B.Ö. gözaltına alındı.

Ele geçirilen 199 tabanca İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İLKHA)
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