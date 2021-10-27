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Yerel Otomobil yüzünden tartıştığı site görevlisini öldürdü
Yerel

Otomobil yüzünden tartıştığı site görevlisini öldürdü

Konya'da otomobilinin sağ kapısı çizilen 32 yaşındaki adam, görevini yapmadığı gerekçesiyle tartıştığı site görevlisi 2 çocuk babası Adem Topbaş'ı bıçaklayarak katletti.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 04:46:00 -

Merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokakta bir sitedebugün saat 21.40 sıralarında meydana gelen olayda, Ahmet Ü, oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği 06 YRV 60 plakalı otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark etti.

Kavga ölümle sonuçlandı

Bunun üzerine öfkelenen Ahmet Ü, apartman görevlisi Adem Topbaş'a, "Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin?" diye tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Ahmet Ü, sustalı bıçağının açılmaması üzerine Adem Topbaş'ın elindeki bıçağı kapıp, saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle yaralanan Topbaş, kaçarak site bahçesindeki bir bakkala sığındı. Kanlar içinde yere yığılan Topbaş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Şahis gözaltına alındı

Topbaş'ın 4 yaşında kızı ve 30 günlük bir oğlunun olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Ahmet Ü. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Site sakinleri, Ahmet Ü. ve Adem Topbaş'ın site bahçesinde sürekli sohbet edip, çay içtiklerini söyledi. Bekir Candan, "Arabada çizik olduğunu söylemiş. 'Güvenlik kamerasına bakalım' denilmiş. Sonra bıçaklama olmuş. Aşağıda kan izleri var. Bakkala doğru gitmişler." dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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