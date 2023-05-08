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Yerel Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Yerel

Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-05-08 09:24:00 -
Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hasan Çiçek yönetimindeki otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Elmas, kızı Çiğdem ve torunu Adeviye Arslanhan'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yayalar ve otomobilde bulunan Mehmet Çiçek yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elmas Arslanhan, hayatını kaybetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sürücü Çiçek, gözaltına alındı.

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