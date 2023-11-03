  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobil yaya geçidinde Alman turiste çarptı: 1 yaralı
Yerel

Otomobil yaya geçidinde Alman turiste çarptı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-11-03 16:24:00 -
Otomobil yaya geçidinde Alman turiste çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan Alman turist, bir otomobilin çarpması sonucu sürüklenerek yaralandı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine seyir eden Evran T.'nin kullandığı 42 ZU 447 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan Almanya uyruklu Susanne Gerda Maria Bergsteıner’e çarptı.

Yaklaşık 7-8 metre ileriye savrularak yaralanan Bergsteıner, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza geçiren yaşlı adam 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kaza geçiren yaşlı adam 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yerel

Kaza geçiren yaşlı adam 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrem’in İETT otobüsleri kaza üstüne kaza yapıyor
Ekrem’in İETT otobüsleri kaza üstüne kaza yapıyor

Yaşam

Ekrem’in İETT otobüsleri kaza üstüne kaza yapıyor

Kepçe ile 2 otomobilin karıştığı kazada araçlar hurdaya döndü
Kepçe ile 2 otomobilin karıştığı kazada araçlar hurdaya döndü

Yerel

Kepçe ile 2 otomobilin karıştığı kazada araçlar hurdaya döndü

Asansör kazasından sonra KYK yurtlarında yeni dönem
Asansör kazasından sonra KYK yurtlarında yeni dönem

Aktüel

Asansör kazasından sonra KYK yurtlarında yeni dönem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23