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Aktüel

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

2020-04-18 01:02:02 -
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale istikametinden Sungurlu istikametine seyir halinde olan Sinan Demir yönetimindeki 19 AD 325 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ile motosiklet tarlaya savruldu. Meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan Yasin Batak (29), Yaşar Karaman (55) ve Ramazan Kondu (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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