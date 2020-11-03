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Ekonomi Otomobil ve hafif ticari araç satışında beklenti 800 binli adetlere ulaşmak
Ekonomi

Otomobil ve hafif ticari araç satışında beklenti 800 binli adetlere ulaşmak

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: - "Yıl başlarken 2020'nin 700 binli adetlerde kapatılacağını öngörüyorduk. Pandemi şartları nedeniyle bir süreliğine durma eğilimindeki pazar yılın son çeyreğinde hareketlendi" - "Bu ivmelenmeyle pazarın 800 binli adetlere doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Bu adetler sürpriz olmayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:54:27 -
Otomobil ve hafif ticari araç satışında beklenti 800 binli adetlere ulaşmak

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, pandemi nedeniyle bir süreliğine durma eğilimindeki pazarın yılın son çeyreğinde hareketlendiğini belirterek, "Bu ivmelenmeyle pazarın 800 binli adetlere doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Bu adetler sürpriz olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Şahsuvaroğlu, ocak-ekim dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, eylülde 94 bin 733 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışıyla Cumhuriyet tarihinde bir rekora imza atıldığını anımsattı.

Ekimde otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,9 artarak 76 bin 341 adede ulaştığını kaydeden Şahsuvaroğlu, hafif ticari araç pazarının yüzde 102,6 yükselişle 18 bin 392 adet olarak kayıtlara geçtiği bilgisini verdi.

Şahsuvaroğlu, ocak-ekim döneminde 588 bin 354 adetlik satışla otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüdüğünü bildirdi.


- "Toplam pazarda 800 binli adet sürpriz olmayacaktır"


Murat Şahsuvaroğlu, yıl başlarken 2020'nin 700 binli adetlerde kapatılacağını öngördüklerini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi şartları nedeniyle bir süreliğine durma eğilimindeki pazar yılın son çeyreğinde hareketlendi. Bu ivmelenmeyle pazarın 800 binli adetlere doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Bu adetler sürpriz olmayacaktır. Özellikle hafif ticari araç pazarının ekimde yüzde 102,6 artması dikkat çekici bir durumdur. Hafif ticari araç üretiminde Avrupa'nın üretim merkezi olan Türkiye'de iç pazarın hareketlenmesi çok olumlu bir gelişmedir. Böylelikle Türk sanayisinin eli kuvvetlenecektir."

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