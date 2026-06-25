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Yerel Otomobil Van Gölü’ne düştü! Sürücü yaralı kurtarıldı
Yerel

Otomobil Van Gölü’ne düştü! Sürücü yaralı kurtarıldı

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Otomobil Van Gölü’ne düştü! Sürücü yaralı kurtarıldı

Van Gevaş'ta kontrolden çıkan otomobil Van Gölü’ne düştü. Araç içerisinde sıkışan sürücü, yaralı olarak kurtarıldı.

Van-Bitlis kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin Van Gölü’ne düşmesiyle korku dolu anlar yaşandı.

 

Kaza, saat 12.00 sıralarında Van-Bitlis kara yolunda, Gevaş ilçesi yakınlarında meydana geldi. Bitlis yönünden Van istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp Van Gölü'ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölde araç içerisinde sıkışan sürücü, kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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