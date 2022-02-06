Otomobil uzun namlulu silahla tarandı: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 34 BKG 893 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden plakası sökülmüş başka bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki İbrahim Kızılok (30) ile Murat Yılmaz (52), ağır yaralanırken, saldırganların kullandığı otomobil ise kaza yaptı. Kaza yapan otomobilden inen saldırgan ya da saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kızılok ve Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze aracına konulan cesetler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırganların bulunması için bölgeye jandarma komando ekipleri sevk edildi. Komandoların arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.