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Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de, yaklaşık 200 metre yükseklikteki uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:33
Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 200 metre yükseklikteki uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Refik Sünnetçi idaresindeki otomobil, Tırazlı mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü Sünnetçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan R.U.S ve G.T, ise yaralandı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün cenazesi de otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:33
  1. İzmir'in Karabağlar ilçesi
  2. AFAD ekipleri
  3. İzmir Adli Tıp Kurumu morgu
  4. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
  5. Tırazlı mevkisi

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