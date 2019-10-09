Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
İzmir'de, yaklaşık 200 metre yükseklikteki uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.09 Ekim 2019 Çarşamba 10:33
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 200 metre yükseklikteki uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Refik Sünnetçi idaresindeki otomobil, Tırazlı mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü Sünnetçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan R.U.S ve G.T, ise yaralandı.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün cenazesi de otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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