Otomobil tutkunları bu festivalde buluştu DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Otomobil Festivali, klasik ve modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Otomobil Festivali, klasik ve modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen otomobil tutkunları Akçakoca Liman’ında renkli görüntüler oluşturdu. Akçakoca Belediyesi ve Düzce Tuning tarafından Akçakoca Limanı’nda gerçekleştirilen festivalde buluşan yaklaşık 250 kişi, araçlarını sergiledi. Farklı marka ve modellerdeki araçlar, aksesuar ve ses sistemleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekti. Otomobil tutkunlarına hitap eden festivalde, dereceye giren araç sahiplerine madalyaları ve kupaları takdim edildi.

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