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Otomobil tramvaya çarptı!

Cevizlibağ'da tramvay yolundan karşıya geçen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe ardından tramvaya çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 23:24
Otomobil tramvaya çarptı!

Cevizlibağ'da tramvay yolundan karşıya geçen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe ardından tramvaya çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 23:24
  1. tramvay
  2. Cevizlibağ
  3. GÜNCEL Haberleri

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