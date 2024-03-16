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Yaşam Otomobil tarlaya uçtu
Yaşam

Otomobil tarlaya uçtu

Yeniakit Publisher
2024-03-16 17:26:00 -

Bolu-Mudurnu kara yolunda bir otomobil tarlaya uçtu.

Bolu-Mudurnu kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, yoldan yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya uçtu.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu Tepe Karakolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametine giden İsmail M. idaresindeki 14 ACM 834 plakalı otomobil Tepe Karakolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya uçtu. Tarlada yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü İsmail M. yaralandı.

Yaralı sürücü yoldan geçen diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Tarlaya uçan otomobil ise traktörle çekilerek tarladan çıkarıldı.

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