CHP’nin ‘geri ödeyin’ ihtarına ilk itiraz geldi: Fırıldak Cemo aldığı parayı geri verir mi?

Sosyal medya hesabından derhal zehir zemberek bir açıklamada bulunan Cemal Enginyurt; “Faik Öztrak Efendi! Benim irademle benden aidat olarak kesilen para, benim imzamla bana geri ödendi. Gündeme gel gündeme. CHP Milletvekili iken inanarak ve gönüllü olarak verdiğim aidatı, şimdi de gönüllü olarak Yeni Parti Grup Başkanlığına ödüyorum. Buradan sana ekmek çıkmaz” dedi.

Geri vermezlerse icra takibi başlatılacak

CHP, Yeni Partili milletvekillerine noter aracılığıyla ihtarname göndererek CHP Meclis Grubu kasasından götürdükleri paraları iade etmelerini istedi. İhtarnamede, yedi gün içinde CHP Grubu'ndan Yeni Parti’ye geçen her bir milletvekiline gönderilen 57 bin TL'nin iade edilmemesi durumunda icra takibi ve dava yoluna gidileceği bildirildi.