CHP’nin ‘geri ödeyin’ ihtarına ilk itiraz geldi: Fırıldak Cemo aldığı parayı geri verir mi?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP Meclis Grup Başkanlığı’nın, partiden ayrılarak Yeni Parti’ye geçen milletvekillerinin el koydukları 5 milyon 100 bin liranın geri ödenmesine ilişkin ihtarına ilk tepki “Fırıldak Cemo” diye nam yapan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi.
Sosyal medya hesabından derhal zehir zemberek bir açıklamada bulunan Cemal Enginyurt; “Faik Öztrak Efendi! Benim irademle benden aidat olarak kesilen para, benim imzamla bana geri ödendi. Gündeme gel gündeme. CHP Milletvekili iken inanarak ve gönüllü olarak verdiğim aidatı, şimdi de gönüllü olarak Yeni Parti Grup Başkanlığına ödüyorum. Buradan sana ekmek çıkmaz” dedi.
Geri vermezlerse icra takibi başlatılacak
CHP, Yeni Partili milletvekillerine noter aracılığıyla ihtarname göndererek CHP Meclis Grubu kasasından götürdükleri paraları iade etmelerini istedi. İhtarnamede, yedi gün içinde CHP Grubu'ndan Yeni Parti’ye geçen her bir milletvekiline gönderilen 57 bin TL'nin iade edilmemesi durumunda icra takibi ve dava yoluna gidileceği bildirildi.