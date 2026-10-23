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Gündem Cumhuriyet ve Yeni Parti kimden yana! ‘Fonda birlikte hareket edenleri doyurun’
Gündem

Cumhuriyet ve Yeni Parti kimden yana! ‘Fonda birlikte hareket edenleri doyurun’

Yeniakit Publisher
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Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündemi değerlendiren Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, batan fon üzerinden muhalefetin ve fondaş medyanın yürüttüğü kirli algı operasyonunu sert sözlerle ifşa etti.

Devletin ve Meclis’in kararlı adımlarla mağduriyetleri bir bir giderdiğini vurgulayan Karahasanoğlu, Cumhuriyet Gazetesi ile CHP ve Yeni Parti’nin batan fona çanak tutan fırıldakları savunmasına tepki göstererek, "Fonda birlikte hareket edenleri doyurun mu diyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

 

Ali Karahasanoğlu: Devlet garip gurebanın parasını uyanık tilkilere kaptırmıyor

Devletin mağdurlara yönelik ödemeleri jet hızıyla başlattığına ve suistimallere geçit vermediğine dikkat çeken Karahasanoğlu, programda şu ifadeleri kullandı:

"Meclis üzerine düşeni yapıyor. Kanun çıktı, 17 Eylül’den sonra mağduriyetlerin giderilmesi için hızlıca adımlar atıldı. Dün itibarıyla Fon Kurulu toplantısı sonrasında 55 bin yatırımcıya 49,7 milyar TL ödeme yapıldı. Yaklaşık 500-550 bin mağdur var deniliyor; hem sayısal olarak hem de miktar olarak %10’luk kısım jet hızıyla ödendi, mağduriyetler giderilmeye başlandı."

Muhalefet ve malum medyanın topluma yanlış algı pompalamaya çalıştığını belirten Karahasanoğlu, kanundaki açık hükme işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Gazetesi kalkmış, '250 bin kişinin parasına kilit vuruldu' diye başlık atıyor. CHP ve Yeni Partili milletvekilleri de aynı söylemi tekrarlıyor. O 250 bin kişi dedikleri kim? 17 Eylül'den önce o parayı koklamış, 'yüksekten çıkalım' diyen 3-5 tane vicdansız uyanık! Devlet de diyor ki, Meclis de diyor ki: 'Biz bir yanlışı düzeltirken başka bir yanlışa imza atmayız. O uyanık tilkilere, garip gurebanın parasını kaptırmayız!' Kanun açıkça söylüyor; Emre Tezmenler, Serdar Turhanlar, Alkinler veya bu fonlarla birlikte hareket ederek suç işlediği tespit edilen kişi ve kurumlara geri kazanım hesabından ödeme yapılmaz. Devlet, fon vurgununda birlikte hareket edenlere ödeme yapmam diyor. Cumhuriyet Gazetesi ve Yeni Parti ise çıkmış 'bunları mağdur ettiniz' diyor. Yani 'Fonda birlikte hareket edenleri doyurun' demeye getiriyorlar. Herkes dürüst olsun ve bu fon yolsuzluğunun üzerine hep birlikte gidilsin."

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