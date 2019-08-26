Otomobil takla attı, sürücü arkadaşlarını bırakıp kaçtı Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kayıplara karıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu Hocaköy Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 AAU 172 plakalı otomobil, Hocaköy Kavşağı’ndan İsaören Kavşağı’na seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı.Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2’si yaralanırken, İddiaya göre sürücü kazadan sonra olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan D.A.(20) ve Y.S.(19) olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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