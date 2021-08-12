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Yerel Otomobil takla attı! 3 kişi yaralandı
Yerel

Otomobil takla attı! 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da, sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil takla atınca 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 22:54:00 -
Otomobil takla attı! 3 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi, Selahaddin Eyyubi Bulvarı kavşağında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu direğe çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken, otomobilde sıkışan yaralı 3 kişi ise ekipler ile çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bir süre trafik oluşan yol ise otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

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