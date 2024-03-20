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Gündem Otomobil sürücülerine müjdeli haber! Yetkileri askıya alındı!
Gündem

Otomobil sürücülerine müjdeli haber! Yetkileri askıya alındı!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 16:11:00 -
Otomobil sürücülerine müjdeli haber! Yetkileri askıya alındı!

Tartışmalı cezalar sebebiyle sürücülerin son zamanlarda sık sık şikayetçi olduğu Fahri Trafik Müfettişlerinin park cezası yazma yetkileri askıya alındı.

Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı. Karar üzerine yetki, fahri trafik müfettişlerinin kullandığı uygulamadan da çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumun tepkileri üzerine adım attı ve Fahri Müfettişlerin park cezası verme yetkisi sonlandırıldı. Fahri Trafik Müfettişlerinin uyguladığı park cezaları geniş çapta tartışma oluşturdu, hatta protestolara sebep oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunun tepkileri üzerine harekete geçerek Fahri Müfettişlerin park cezası vermelerini durdurdu.

“Bu yetkinin askıya alınmasına karşılar”

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güleçyüz, “Fahri trafik müfettişlerine verilen görev çerçevesinde kara yolları trafik kanuna göre bazı maddeler üzerinden cezalar yazılabiliyor. Bunların bir kısmı trafiğin akışkanlığını sağlamak, trafiğin düzenini sağlamaya yönelik cezalar. Bir kısmı da kazaları önlemeye yönelik cezalardır. Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı. Asıl bundan sonra diğer kazaları önlemeye yönelik olan cezalar üzerine yoğunlaşılacak. Fahri trafik müfettişleri bu yetkinin askıya alınmasına karşılar. Bu konunun şimdilik askıya alınmış olması denetim yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Kolluk kuvvetleri tarafından trafik polislerimiz tarafından yine elektronik denetleme sayesinde daha sıkı bir şekilde bu park sorunu takip edilecektir” diye konuştu.

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