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Yerel Otomobil sulama kanalına uçtu: 5 yaralı
Yerel

Otomobil sulama kanalına uçtu: 5 yaralı

Bursa'da hafif ticari araçla çarpışarak savrulan otomobil su kanalına uçtu. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 05:37:00 -
Otomobil sulama kanalına uçtu: 5 yaralı

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde seyreden Y.K. idaresindeki K 5258 BM Bulgaristan plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen A.A. idaresindeki 16 SRM 75 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 SRM 75 plakalı araç yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Ancak yol kenarındaki park ve koşu yoluna savrulan K 5258 BM plakalı otomobil ise yaklaşık 20 metre sürüklenerek önce demir korkulukları parçaladı ardından Nilüfer Çayı'nın bir kolu olan Yunuseli Alman Sulama Kanalı'na uçtu.

Otomobilin, yaklaşık 7 metrelik sulama kanalına uçtuğunu gören çevredeki vatandaşlar yaralılara ulaşmakta güçlük çekerken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler sulama kanalına merdivenle inerek yaralılara ulaştı.

Sağlık ekipleri, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Ş.Ç. ile H.Ç.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. AFAD ve itfaiye ekipleri de ters dönen otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Y.K., Ş.Ç. ve I.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Y.K., Ş.Ç. ve I.Ç.'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yol temizleme çalışmasının ardından trafik normale dönerken, hafif ticari araç sürücüsü A.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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