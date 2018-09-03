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Otomobil sulama kanalına düştü, aynı aileden 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin yol kenarında bulunan sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:01
Otomobil sulama kanalına düştü, aynı aileden 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Fat'sa ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düştü. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. 

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Demircioğlu yönetimindeki 34 DZ 4378 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Sulama kanalı üzerindeki köprüye çarpan otomobilde sürücüyle birlikte Yasemin, Metehan ve Azra Demircioğlu yaralandı. Hurdaya dönen araçtan itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:01
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