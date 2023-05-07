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Yerel Otomobil sulama kanalına devrildi: 4 çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Otomobil sulama kanalına devrildi: 4 çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-07 03:51:00 -
Otomobil sulama kanalına devrildi: 4 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfanın Haliliye ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç sulama kanalına devrildi. Sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtulurken, ekipler araçtaki anne ile 5 çocuğunu arama çalışması başlattı. Çalışma sonucu 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Ulubağ Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Hasan Ç. idaresindeki 31 B 7008 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Sürücünün kendi imkanları ile kurtulduğu olayda, bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekipleri, araç içerisinde olduğu değerlendirilen anne ile 5 çocuğunu arama çalışmaları başlatıldı.

Suya gömülen otomobildeki İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, akıntıya kapılarak kaybolan anne Özlem ve oğlu Müslüm Çetin (1) için ise çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan, gözyaşlarının sel olduğu kazada yaşamını yitiren 4 kardeşin cansız bedeni, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.
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