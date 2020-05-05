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Aktüel

Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:58:17 -
Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus K. yönetimindeki 16 KMT 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kaza sonrası yaralanan Yunus K. ve yanındaki Müslüm Ç. kendi imkanları ile kanal dışına çıkarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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