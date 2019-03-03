Otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 5 yaralı
Çorum- Ankara Karayolu Şeker Fabrikası mevkiinde kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarpan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.03 Mart 2019 Pazar 12:36
Çorum'da, sürücüsünün kontrolün çıkan otomobilin trafik levhalarına ve sinyalizasyon direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza dün gece Çorum- Ankara Karayolu Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Çorum yönüne giden Bilgehan Sever (42) yönetimindeki 55 AKC 50 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak trafik levhalarına ve sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Erkan Kuruoğlu, Emre Kuruoğlu, Recep Yazgan ve Mümin Kumak yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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