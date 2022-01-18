Otomobil satışları e-Devlet üzerinden yapılmalı

Erkoç, “Yetki belgesi olan satıcılar, www.turkiye.gov. tr ‘den satışlarını yapıp beyannameleriyle devlete vergilerini ödeyebilirler” dedi. Noter harçlarının her geçen gün yükseldiğinden yakınan Erkoç, şunları belirtti: ‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde otomobil ticaretinin noterlerden alınması konusunda çalışılmıştı. Noterlerden gelen talep üzerine düşük bir harçla yola devam edilmesi kararlaştırıldı. Ancak şu anda bu rakamın 400 TL’nin üzerine çıktığını görüyoruz. İkinci el otomobil pazarındaki gerilemeyi ve vatandaşın alım gücünün düştüğünü de göz önünde bulundurursak bu ücret, ciddi bir masraf kalemi oluşturuyor.”