Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada otomobillerden biri şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.04 Ekim 2019 Cuma 11:35
Nalçik bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri şarampole yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri şarampole yuvarlanan araçta bulunan C.S. ile Y.Ş.'yi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kaza yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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