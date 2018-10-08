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Otomobil şarampole uçtu: Aynı aileden 2 çocuk öldü

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:06
Otomobil şarampole uçtu: Aynı aileden 2 çocuk öldü

Feci kaza, Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana geldi. Çardak'tan Bozkurt yönüne giden Musa Günenç yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Musa Günenç, eşi Hafize Günenç ve çiftin çocukları 4 yaşındaki Berat ile ikizi Berke Günenç ve ağabeyleri 9 yaşındaki İsmet Günenç ağır yaralandı.

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Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Burada tedaviye alınan yaralılardan İsmet Günenç ile kardeşi Berat Günenç yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Kazada yaralanan Hafize ve Musa Günenç çifti ile çocukları Berke Günenç'in tedavisi devam ediyor. 

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Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 09:06
  1. Denizli
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