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Aktüel Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-03-28 23:52:00 -
Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Muhammet Hanifi T. idaresindeki 06 DJY 295 plakalı otomobil, Çağlayancerit yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Muhammet Hanifi T. ile otomobilde bulunan Mehmet T., İlknur A., Hatice D., Fatma T.ve Berfin T. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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