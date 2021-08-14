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Aktüel Otomobil şarampole devrildi: Ölüler var
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: Ölüler var

Osmaniye'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 17:33:00 -
Otomobil şarampole devrildi: Ölüler var

D-400 kara yolu Kırıklı köyü mevkisinde Ayşenur Yeksek'in kullandığı 80 AY 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Ayşenur Yeksek ile kızı Hatice Zümre Yeksek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan, araçtaki Medine B. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Anne ve kızının cesetleri, incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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