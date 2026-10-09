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Ekonomi Öncü isimden yeni rekor gururu! Eminevim’den 600 bininci teslimat
Ekonomi

Öncü isimden yeni rekor gururu! Eminevim’den 600 bininci teslimat

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Öncü isimden yeni rekor gururu! Eminevim’den 600 bininci teslimat

Faizsiz tasarruf finansman sektörünün kurucu ve öncü ismi Eminevim, 600 bininci teslimat dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte, 600 bininci teslimatın sahibi Selam Basınç ile bu teslimatın öncesi ve sonrasında yer alan toplam 10 üye ağırlandı. Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, “1991 yılında kurucumuz merhum Emin Üstün Beyefendi’nin ortaya koyduğu vizyonla başlayan yolculuğumuzda bugün 600 bin teslimat gibi çok kıymetli bir başarıya ulaştık. 600 bin ailenin geleceğine dokunmak, bizim için büyük bir sorumluluk” dedi.

Eminevim, 600 bininci teslimat dolayısıyla Genel Müdürlük binasında etkinlik düzenledi. Etkinlikte, 600 bininci teslimatın sahibi Selam Basınç ile bu teslimatın öncesi ve sonrasında yer alan toplam 10 üye ağırlandı. Programda üyelere hediye ve plaketleri, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ile Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün tarafından takdim edildi.

Tasarruf finansman sektöründe 36 yıldır faaliyetlerini sürdüren Eminevim, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği teslimat sayısında 600 bine ulaştı. Şirket, tasarruf finansman sektöründe 600 bin teslimat barajına ulaşan ilk şirket olduğunu açıkladı.

‘REKORUMUZU GELİŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ’

Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, “1991 yılında kurucumuz merhum Emin Üstün Beyefendi’nin ortaya koyduğu vizyonla başlayan yolculuğumuzda bugün 600 bin teslimat gibi çok kıymetli bir başarıya ulaştık. 600 bin ailenin geleceğine dokunmak, bizim için büyük bir sorumluluk. Tasarruf finansman sektörünün temellerini atan bir şirket olarak bu modeli yüz binlerce ailenin hayatına taşımış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yolculukta bize güvenen tüm üyelerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şirketin 2026 yılı performansına da değinen Üstün, “2026 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 190 bini aşkın teslimat gerçekleştirerek tasarruf finansmanının avantajlarını Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ettik” dedi.

‘EMİNEVİM GÜVENLİ EV SAHİBİ OLMA YERİ’

600 bininci teslimata denk gelen Selam Basınç yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Berber olarak çalışıyorum. Yakın arkadaş ve akrabalarım içinde Eminevim sayesinde hem araba hem ev alanlar vardı. Çevremdeki bu örnekler beni Eminevim’e yönlendirdi. Şubedeki portföy yöneticisi bize özel finansman planları sundu. Biz de bütçemize uygun olan planı seçerek İstanbul Esenyurt’tan evimizi aldık. Ev alırken teslimatım tam zamanında yapıldı. Ben de evi satan kişi de sıkıntı yaşamadı. En samimi duygularımla söyleyebilirim ki Eminevim güvenli ev sahibi olma yeri. Herkese tavsiye ederim.”

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Yorumlar

Abdullah

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