Bilim dünyasını karıştıran fotoğraf! Mars'taki yazılar ne anlama geliyor?

"DOĞAL OLARAK OLUŞMUŞ ÇOK SAYIDA AÇIK ÇATLAK BULUNMAKTADIR" Ortaya atılan son iddialar hakkında resmi bir yorum yapmayan NASA, Curiosity'nin Mayıs 2022'de fotoğrafladığı benzer yapıların ardından bilimsel gerçekleri kamuoyuyla paylaşmıştı. İlk bakışta bir insanın içinden geçebileceği kadar büyük görünen ve Sharp Dağı'nın içinde gizlenmiş yapay bir yapı teorilerini güçlendiren açıklığın, aslında yaklaşık 12 inç boyunda ve 16 inç genişliğinde, yaklaşık bir köpek kapısı büyüklüğünde olduğu tespit edildi. Bölgedeki jeolojik yapıya dikkat çeken NASA yetkilileri, "Sharp Dağı'ndaki bu tümsekte, doğal olarak oluşmuş çok sayıda açık çatlak bulunmaktadır. Bu tür açık çatlaklar, hem Dünya'da hem de Mars'ta ana kayada yaygındır." açıklamasında bulundu. Bilim insanları, geçit veya kapı olarak adlandırılan oluşumların, kesişen kırıkların kaya parçalarının kopmasına neden olduğu küçük açıklıklardan ibaret olduğunu vurguluyor. Milyarlarca yıl önce bir göle ev sahipliği yapan Jezero Krateri, antik mikrobiyal yaşam izlerini aramak için NASA'nın en önemli araştırma sahalarından biri olmaya devam ediyor.