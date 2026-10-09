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Bilim dünyasını karıştıran fotoğraf! Mars'taki yazılar ne anlama geliyor?

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Bilim dünyasını karıştıran fotoğraf! Mars'taki yazılar ne anlama geliyor?

NASA'nın gönderdiği keşif aracı tarafından Mars'ta çekilen fotoğraflar bilim dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

#1
Foto - Bilim dünyasını karıştıran fotoğraf! Mars'taki yazılar ne anlama geliyor?

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Perseverance ve Curiosity keşif araçları tarafından Mars'ta kaydedilen görüntüler, UFO Sightings Daily adlı internet sitesi ve UFO araştırmacısı Scott C. Waring'in ortaya attığı kayıp medeniyet iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - Bilim dünyasını karıştıran fotoğraf! Mars'taki yazılar ne anlama geliyor?

YAZILAR TESPİT ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ Haziran 2021'de Jezero Krateri'nde Mastcam-Z kameralarıyla çekilen ve görevin 107'nci gününü temsil eden Sol 107 etiketli mozaik fotoğrafta yer alan bir oluşum, tartışmaların merkezine yerleşti.

#3
Foto - Bilim dünyasını karıştıran fotoğraf! Mars'taki yazılar ne anlama geliyor?

"PİRAMİT ŞEKLİNDE BİR NESNEYE AÇILAN MİNİK BİR KAPI" Kızıl Gezegen'de kayıp bir medeniyetin varlığına dair iddiasını destekleyen başka bir oluşum daha bulduğunu anlatan Waring, "Yüksekliği yaklaşık 7 inç, genişliği 5 inç olan ve piramit şeklinde bir nesneye açılan minik bir kapı." ifadelerini kullandı. Waring'in internet sitesinde yer alan bir diğer iddia ise NASA'nın Curiosity gezgini tarafından Mayıs 2022'de çekilen bir fotoğrafa dayanıyor. Kayalık bir tepenin içine oyulmuş, koyu renkli ve dikdörtgen bir açıklığın ilkel bir konutun giriş kapısı olduğunu savunan Waring, "Giriş yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde, yani bir toprak evinin kapısı büyüklüğünde." diye konuştu.

#4
Foto - Bilim dünyasını karıştıran fotoğraf! Mars'taki yazılar ne anlama geliyor?

NASA GİZLİ BİR SORUŞTURMA MI YÜRÜTÜYOR İDDİASI Uzay aracının neden o bölgeye yaklaşmadığını sorgulayan Waring, NASA'nın sonuçları kamuoyuna açıklamadan bölgeyi zaten incelemiş olabileceğini iddia etti. Ancak uzmanlar, Curiosity'den olan kesin mesafe bilinmeden veya ölçek sağlayabilecek yakındaki bir nesne tanımlanmadan, kapının boyutlarının yalnızca panoramadan güvenilir bir şekilde belirlenemeyeceğine dikkat çekiyor.

#5
Foto - Bilim dünyasını karıştıran fotoğraf! Mars'taki yazılar ne anlama geliyor?

"DOĞAL OLARAK OLUŞMUŞ ÇOK SAYIDA AÇIK ÇATLAK BULUNMAKTADIR" Ortaya atılan son iddialar hakkında resmi bir yorum yapmayan NASA, Curiosity'nin Mayıs 2022'de fotoğrafladığı benzer yapıların ardından bilimsel gerçekleri kamuoyuyla paylaşmıştı. İlk bakışta bir insanın içinden geçebileceği kadar büyük görünen ve Sharp Dağı'nın içinde gizlenmiş yapay bir yapı teorilerini güçlendiren açıklığın, aslında yaklaşık 12 inç boyunda ve 16 inç genişliğinde, yaklaşık bir köpek kapısı büyüklüğünde olduğu tespit edildi. Bölgedeki jeolojik yapıya dikkat çeken NASA yetkilileri, "Sharp Dağı'ndaki bu tümsekte, doğal olarak oluşmuş çok sayıda açık çatlak bulunmaktadır. Bu tür açık çatlaklar, hem Dünya'da hem de Mars'ta ana kayada yaygındır." açıklamasında bulundu. Bilim insanları, geçit veya kapı olarak adlandırılan oluşumların, kesişen kırıkların kaya parçalarının kopmasına neden olduğu küçük açıklıklardan ibaret olduğunu vurguluyor. Milyarlarca yıl önce bir göle ev sahipliği yapan Jezero Krateri, antik mikrobiyal yaşam izlerini aramak için NASA'nın en önemli araştırma sahalarından biri olmaya devam ediyor.

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