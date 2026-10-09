Geleceği bu 90 dakikaya bağlı: Uğurcan’ın kritik sınavı!

Hem milli takımda hem de Süper Lig devi Galatasaray'da sezon başından bu yana sergilediği performanslarla bir türlü beklentileri karşılayamayan Uğurcan Çakır, geleceği adına kritik bir viraja girdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un, kalede yaşanan istikrarsızlıktan dolayı yeni bir radikal karar aşamasında olduğu öğrenildi. Buruk’un, Kasımpaşa karşısında sezon başından bu yana eleştirilerin hedefi olan Uğurcan Çakır'a son bir şans daha vermeyi planladığı, milli kalecinin Kasımpaşa mücadelesinde de kötü performansını sürdürmesi durumunda, gelecek haftalardan itibaren kaleyi genç yetenek Jankat Yılmaz'a emanet etmeye hazırlandığı ortaya çıktı.