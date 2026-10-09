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Spor Geleceği bu 90 dakikaya bağlı: Uğurcan’ın kritik sınavı!
Spor

Geleceği bu 90 dakikaya bağlı: Uğurcan’ın kritik sınavı!

Yeniakit Publisher
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Geleceği bu 90 dakikaya bağlı: Uğurcan’ın kritik sınavı!

Sezon başından bu yana performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır için Kasımpaşa mücadelesi kritik bir önem taşıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Uğurcan Çakır'ın Kasımpaşa maçında da istenilen performansı gösterememesi durumunda gelecek haftalarda genç kaleci Jankat Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Hem milli takımda hem de Süper Lig devi Galatasaray'da sezon başından bu yana sergilediği performanslarla bir türlü beklentileri karşılayamayan Uğurcan Çakır, geleceği adına kritik bir viraja girdi. 

Teknik direktör Okan Buruk'un, kalede yaşanan istikrarsızlıktan dolayı yeni bir radikal karar aşamasında olduğu öğrenildi. Buruk’un, Kasımpaşa karşısında sezon başından bu yana eleştirilerin hedefi olan Uğurcan Çakır'a son bir şans daha vermeyi planladığı, milli kalecinin Kasımpaşa mücadelesinde de kötü performansını sürdürmesi durumunda, gelecek haftalardan itibaren kaleyi genç yetenek Jankat Yılmaz'a emanet etmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

 

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