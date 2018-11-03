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Otomobil şarampole devrildi: 4 kişi yaralı

Şarampole devrilip ters dönen otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:35
Otomobil şarampole devrildi: 4 kişi yaralı

Necati Erkmen'in kullandığı 36 AAC 558 plakalı otomobil, Kars-Digor Karayolu Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ters dönen otomobildeki sürücünün yanı sıra Burak, Bedirhan ve Halil İbrahim Erkmen yaralandı.

Yoldan geçen diğer araçlardaki sürücülerin bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı.

Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:35
  1. Kars

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