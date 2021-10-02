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Yerel Otomobil refüjü aşıp tarlaya uçtu: 3 yaralı
Yerel

Otomobil refüjü aşıp tarlaya uçtu: 3 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde kavşakta önüne kamyonet çıktığını iddia eden kadın sürücünün otomobili, orta refüjü aşıp tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 09:20:00 -
Otomobil refüjü aşıp tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kaza, Uşak-Denizli karayolu, Kocayaka Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çivril'den Denizli istikametine seyir halinde olan Fatma Y. idaresindeki 20 BY 300 plakalı otomobil, Kocayaka Kavşağına geldiğinde kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan otomobil, karşı şeridi de aşıp yolunda kenarındaki boş tarlaya uçtu.

Takla atarak yan yatan otomobilde bulunan Fatma Y. ile Esila Y. ve Ümmü Y. hafif yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası ifadesine başvuruan sürücü Fatma Y., kavşağa geldiğinde Kocayaka Mahallesi istikametinden gelen siyah renkli bir kamyonetin kavşaktan anayola kontrolsüz dahil olduğu, bu yüzden direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj başına çarparak karşı şeride geçip tarlaya savrulduğunu iddia etti.

Jandarma ekipleri, bayan sürücünün ifadesi doğrultusunda kazaya neden olduğu öne sürülen ve plakası tesit edilemeyen kamyoneti bulmak için çalışma başlattı.

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